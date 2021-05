A presença das mulheres no mercado de trabalho é massiva e, numa sociedade em que 49% dos cargos são ocupados por elas, a discussão sobre gênero nem deveria ser necessária, mas ela existe.

E o assunto vai muito mais além. A remuneração da mulher corresponde a 80% do que o homem ganha para desempenhar as mesmas funções. É assim aqui no Brasil – segundo dados do IBGE –, é assim globalmente nos países de regime democrático, de acordo com registros do Fórum Econômico Mundial.

Quando se fala sobre liderança, o caminho a ser percorrido é ainda maior, pois no topo hierárquico das empresas elas são minoria e, se for analisado o fato de mulheres com filhos, esse quadro se agrava ainda mais.

“Esse assunto precisa ser discutido e trazido em pauta para a sociedade. Eu, quando voltei da minha licença-maternidade, fui promovida, mas sei que foi uma exceção, o medo da demissão por parte das mulheres é enorme”, fala Maria Angela Tavares de Lima, gerente-geral do Grupo JC de Comunicação, mediadora do programa JC Business, que vai falar nesta quinta-feira (13), a partir das 19 horas, ao vivo, no Facebook e YouTube do Jornal Cidade, sobre “Carreira e Maternidade”, com a participação de três mulheres empreendedoras e mães.

Michele Corat é Engenheira de Alimentos, Consultora na empresa Alime Consultorias e Treinamentos, Empresária na 4ventos Alimentos e mãe de três.

Patricia Alves é jornalista, atua na área da comunicação há 22 anos, assessora de imprensa da equipe Eurofarma da StockCar há 13 anos, há 10 da Santa Casa de Rio Claro, também da Orquestra Filarmônica do Município, Criadora do Canal “Tô Muito AI” e mãe também de três.

E Naira Modelli, Pós-Graduada em Gestão de Pessoas. Servidora pública, proprietária da 3 Kids Moda Infantil e mãe de dois.

Parceiros

Apoiam o JC Business a Uai Salgados, Vegas Card, Mercado Qualidade, Unimed Smart Help, Tratos Network & Business, Concede Soluções em Benefícios do INSS e, também, a Caprem Construtora