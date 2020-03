Procurado por assassinato

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de condenado capturado às 18h20 na sexta-feira (6), no Jardim Ipês II, em Ipeúna. O procurado tinha passagem de homicídio, artigo 121 na Lei do Código Penal. O indiciado era procurado no Estado do Paraná e foi capturado pela Polícia Militar. No local, foram apreendidas duas espingardas calibre 32.

Capturado por tráfico

Procurado, ajudante de pedreiro, foi capturado pela Polícia Militar às 22h40 de sexta-feira na Rua Vereador Gumercindo Fernandes Pereira, em Santa Gertrudes. O indiciado tem passagem por tráfico de drogas, artigo 33 na Lei do Código Penal. O capturado tem condenação de um anos e oito meses de prisão.

Roubo de veículo

Roubo de Honda HB 20 branco foi registrado às 20h50 de sexta-feira, no bairro Santa Cruz, região leste de Rio Claro. A vítima foi uma mulher de 41 anos. Segundo relato, ela teria sido abordada por dois acusados com arma de fogo, que levaram o carro e o aparelho celular, fugindo em direção desconhecida.

O mesmo HB 20 branco teria sido envolvido em ou segundo crime, num roubo e tentativa de sequestro relâmpago que foi registrado às 21h30 de sexta-feira no Km 1 da SP-127 na Rodovia Fausto Santomauro, entre Rio Claro a Piracicaba. A vítima, um motorista de 32 anos, morador em Leme, relatou ter sido abordado por dois ocupantes com pistola. Segundo a vítima, ele parou seu carro, com placas de Leme, no acostamento na pista e ouviu barulho, e foi rendida por dupla com HB 20 de cor branca. A vítima foi obrigada a entrar em seu carro, para escapar, se jogou no acostamento da pista e os acusados fugiram, cada um em veículo.

Roubo e agressão

Roubo contra transeunte foi registrado às 22h de sexta-feira na Rua 3, região central de Rio Claro. A vítima foi um estudante de 16 anos. O menor teria sido agredido com soco no peito. Levaram bicicleta, aparelho celular e fone de ouvido. Segundo a vítima, abordada por dois acusados, após agressão, um dos acusados abandonou a bicicleta, produto de roubo.

Flagrante na imobiliária

Flagrante de furto em escritório imobiliário aconteceu às 21h45 de sexta-feira na Avenida 5, região central de Rio Claro. Acusado tem 28 anos e foi detido pela Polícia Militar. O indiciado flagrado pelos policiais na tentativa de pular o muro no local. Os policiais apreenderam aparelho celular e R$ 135,00.