Jardim das Nações I e II recebem obras para extensão das redes de esgoto

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura e atender à expansão urbana de Rio Claro, a BRK Ambiental – responsável pelos serviços de esgotamento sanitário no município – realiza na próxima semana novas obras para ampliação das redes de coleta de esgoto. Os trabalhos ocorrem nos bairros Jardim das Nações I e II.

Cerca de cem metros de tubulação de esgoto (redes com 150mm de material PVC) e novos Poços de Visita, também conhecidos como PVs (estrutura que dá acesso as redes de esgoto, identificadas por tampas de metais localizadas no centro das ruas), serão implantados para atender a construção de novas escolas dos bairros.

As obras se iniciam na segunda-feira (17) e devem ser concluídas até o final da semana, podendo ter este prazo reduzido ou prorrogado, dependendo das condições climáticas. As equipes de trabalho permanecem no local das obras sempre entre às 7h30 e às 17h.

Durante a execução dos trabalhos, as Ruas 01 (um), do Jardim das Nações I e II, ficarão parcialmente interditadas. Moradores do Condomínio Suíça, no Nações II, terão o acesso de veículos temporariamente bloqueado no primeiro dia das obras.

Para orientar e alertar os moradores dos condomínios, a BRK Ambiental distribuiu informativos nesta semana. O material de comunicação foi entregue aos síndicos dos condomínios Suíça e Itália, que também participaram de reuniões com representantes da empresa para esclarecimento de dúvidas em relação aos serviços.

A BRK Ambiental solicita atenção redobrada de motoristas e pedestres durante a execução dos trabalhos e informa que todos os esforços serão feitos para que a finalização das obras ocorra com brevidade.

Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001 e 0800 771 0003 para pessoas com deficiência auditiva. Informações também podem ser obtidas pela página da concessionária na internet: www.brkambiental.com.br/rio-claro.