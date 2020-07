Em entrevista à rádio Excelsior Jovem Pan News, a diretora técnica da Agência das Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiai), Patrícia Barufaldi, explica estudo sobre a situação do abastecimento de água nas cidades da Bacia do Rio Corumbataí para os próximos 20 anos. Segundo o levantamento, as cidades já estão no limite de sua capacidade. A longo prazo, a alternativa mais viável é a captação no Rio Passa Cinco, entre Rio Claro e Ipeúna.