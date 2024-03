Imagem ilustrativa

Nesta terça-feira (12), diversas interdições estão agendadas, conforme comunicado da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário. Para hoje, estão programados bloqueios de tráfego em locais estratégicos, incluindo a interseção da Avenida 38-A com a Rua 13-A, na Ulysses Guimarães; Avenida 56 com a Rua 10, na Vila Olinda; Ruas Alpha e Avenida Potencial; vias no bairro Nova Rio Claro e Nova Veneza; Ruas 27 e 28, Jardim Mirassol; e Rua 23, Jardim Anhanguera.

Quanto às suavizações de valetas, confira os trechos que estarão temporariamente fechados: Rua 5 com a Avenida 9, no sentido da Avenida 9, entre as Ruas 4 e 5, no Centro; Rua 5 com a Avenida 9, entre as Ruas 5 e 6, também no Centro; Rua 11 com a Avenida 15, no sentido da Rua 11, entre as Avenidas 13 e 15, no São Benedito; e Rua 18 com a Avenida 25, no sentido da Avenida 25, entre as Ruas 18 e 19, no Jardim Quitandinha.

No que diz respeito aos serviços de tapa-buraco, continuam em andamento na Rua 4, da Avenida 14 à 16, Bom Retiro; Jardim Panorama, Santa Elisa; Jardim das Palmeiras; Parque Flórida; e Avenida 8 com a Rua 4, Bom Retiro.

O recapeamento será realizado na Rua 15-JN, entre as Avenidas 14-JN e Avenida 2-JN; Rua 16-JN; Rua 16-A JN; Avenida 14-JN, entre as Ruas 15-JN e 16-A JN; Avenida 6-JN; Avenida 8-JN; e Avenida 10-JN.

Por fim, destaca-se a execução de sinalizações horizontais no Bairro do Estádio, abrangendo da Rua 14 até a Rua 23; Avenida 39 até a Avenida 23; e Avenida 74-A com as Ruas 11-A e 12-A.