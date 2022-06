O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira (13) a portaria que autoriza o funcionamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo no município de Rio Claro.

“É, sem dúvida, uma grande notícia para o setor educacional de nossa cidade, pois sabemos da relevância do Instituto Federal para a formação dos cidadãos”, observa o prefeito Gustavo.

O campus do Instituto Federal existe em Rio Claro desde 2015, tendo sido reformado prédio na Rua 11 no bairro Alto do Santana, que pertence à Unesp, e posteriormente cedido para o funcionamento da Escola Arlindo Ansanello.

Nos últimos anos, o Instituto Federal desenvolveu cursos de formação em parceria com a prefeitura de Rio Claro nos setores de educação, desenvolvimento social e segurança. “O objetivo é manter estes cursos de formação e estreitar a parceria com a prefeitura, para determinar as novas ações do Instituto Federal no município”, explica o Prof. Marcelo Camacho de Souza, coordenador de implantação do IFSP campus Rio Claro.

Com a autorização de funcionamento assinada pelo governo federal, o campus de Rio Claro passa a ter previsão de recursos no orçamento da União, que permitirão novos investimentos no município. “Estamos dando um grande passo para a estruturação total do Instituto Federal em nossa cidade”, observa a secretária municipal da Educação, Valéria Velis. A assinatura foi acompanhada pelo vereador Julinho Lopes.