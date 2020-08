Está em andamento na noite desta terça-feira (18) uma ocorrência na área rural da Estrada do Sobrado onde um indivíduo foi morto após atirar contra policiais do Baep.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela equipe do Jornal Cidade no plantão policial, uma quadrilha foi realizar um roubo em um sítio naquela região.

Alguns envolvidos fugiram a pé pelo mato e um outro utilizou um veículo. No trajeto, cruzou com a viatura do Baep que deu ordem de parada. O condutor não obedeceu e teve início um acompanhamento até que o suspeito bateu contra uma cerca. Ele então sacou uma pistola e atirou contra a equipe de policiais que reagiu revidando a injusta agressão. O criminoso foi baleado e não resistiu. A identidade dele ainda não foi divulgada. Buscas são realizadas para encontrar os comparsas

Alguns policiais precisaram vir até o plantão para esperar a viatura da perícia e acompanhar os profissionais até o local onde aconteceu a ocorrência.

O JC segue acompanhando o caso.