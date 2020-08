Foi identificado o indivíduo que participou de um roubo a uma propriedade rural no início da noite de ontem, terça-feira (18), e que morreu na fuga após trocar tiros com policiais do Baep.

Eder Souza havia deixado a cadeia no dia 14 de julho e já tinha passagens por roubo e tráfico. Ele foi um dos indivíduos que fez refém uma família na Estrada do Sobrado, Distrito de Ferraz.

As equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) cumpriam em Rio Claro na terça, o Plano de Policiamento Inteligente (PPI) com prioridade ao combate a ocorrências de roubo, quando foram informados que bandidos faziam refém uma família em um sítio.

Ao chegarem ao local, cinco vítimas foram liberadas, sendo duas crianças (uma com nove anos e outra com um ano). Porém, os infratores, já haviam deixado o local pelo mato.

Na sequência, uma testemunha que mora na região, chegou e informou que viu um veículo Civic passar por ele na estrada de terra em atitude suspeita.

Diante do fato, os policiais iniciaram patrulhamento e localizaram o veículo sendo que o condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Teve início um acompanhando, até que o motorista do Civic bateu contra uma cerca, desceu do veículo e passou a atirar contra a equipe do Baep que revidou a injusta agressão. O criminoso foi baleado, desarmado e teve o socorro acionado pelo Baep porém, quando os profissionais do SAMU chegaram, constaram o óbito.

Peritos estiveram no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Rio Claro. As vítimas, testemunhas, veículo do envolvido na ação, armas e demais objetos foram apresentados no plantão policial.