Foto: Rafael Sereno/Educadora Limeira

O Mercado Modelo, em Limeira, mais conhecido como mercadão, foi atingido por um grave incêndio neste Domingo (12).

As chamas atingiram o local nesta tarde e geraram uma densa fumaça preta que chamou atenção de moradores em diversos pontos do município. Ruas da região central, próximas ao Mercadão, tiveram de ser interditadas.

A gravidade do incêndio também fez com que o Corpo de Bombeiros de Limeira, que atende à ocorrência, tivessem que evacuar imóveis vizinhos ao Mercadão para evitar maiores riscos à população.

As causas do incêndio e os prejuízos que ele causou no local ainda não foram divulgadas. Os bombeiros seguem no trabalho para conter completamente as chama

Informações da Rádio Educadora, de Limeira.