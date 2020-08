No final da tarde desta sexta-feira (28), um incêndio atingiu o barracão da Escola de Samba ‘Unidos da Vila Alemã’ (UVA), localizado no espaço livre da Vila Martins. Na área, também, funciona a Central do Agronegócio, que realiza a Feira do Produtor Rural, também, às sextas.

O fogo consumiu fantasias de ala, adereços, equipamentos e instrumentos musicais da agremiação. O espaço conta com salão social e um segundo andar que abrigava os materiais carnavalescos.

Segundo informações preliminares de testemunhas, o fogo teria começado na rede elétrica do lado oposto da estrutura da Central e se alastrou pela fiação, atingindo, principalmente, a escola de samba. No momento, equipes do Corpo do Bombeiros estão no local. Ninguém se feriu.

Imagens cedidas pelo produtor rural Fabio Alves mostram o início do incêndio no local: