A concessionária BRK, responsável pelos serviços de esgoto em Rio Claro, informa que irá executar na manhã desta sexta-feira, dia 29, a implantação de uma nova ligação de água e esgoto no município. O serviço ocorrerá na Avenida 23, entre as ruas 14 e 15, no bairro do Estádio. Para a execução do trabalho, o tráfego de veículos será interditado no trecho.

Os motoristas que seguem pela avenida 23 encontrarão desvio à esquerda na rua 14 e devem virar à direita na avenida 27, novamente à direita na rua 16 Be, e depois à esquerda para retornar ao trajeto inicial.

O serviço está programado para ter início às 7h30 e tem previsão de ser concluído até às 13h.

O trecho da manutenção contará com placas de sinalização. Todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível.

Em caso de dúvidas, a BRK presta atendimento telefônico gratuito pelo 0800 771 0001.