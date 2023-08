Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial com o repórter Gilson Santulo.

Furto: Vítima Idosa

A Polícia Civil de Rio Claro registrou uma ocorrência de furto em uma residência na madrugada desta terça-feira, na Rua 2 com as Avenidas 2 e 4, região central. A vítima, uma senhora idosa de 90 anos, relatou que invadiram o estabelecimento comercial ao lado e conseguiram acessar o quintal de sua residência. Ela estava no andar superior quando isso ocorreu. Foram levados documentos pessoais, como RG e CPF, sua carteira de associada no setor de Saúde, chave reserva de um veículo Fiat Toro e a quantia de R$ 400,00. Curiosamente, os autores do furto deixaram para trás uma televisão de 32 polegadas, que pertencia à vítima, no estabelecimento comercial ao lado da residência. A ocorrência foi registrada às 9h25 da manhã na delegacia localizada na Avenida da Saudade, no plantão policial.

Prisão de Procurado por Homicídio (Artigo 121)

Um indivíduo procurado, de 38 anos, relacionado ao artigo 121 (tentativa de homicídio e homicídio) foi capturado pela Polícia Civil de Rio Claro às 11h30 da manhã de terça-feira. O suspeito compareceu à delegacia, acompanhado de seu advogado, no plantão policial. Através de uma pesquisa no sistema Detecta, os policiais obtiveram informações sobre um mandado de prisão válido até 26 de agosto de 2024, relacionado aos crimes mencionados.

Flagrante de Receptação e Adulteração de Veículo

Um flagrante de receptação seguido de adulteração de veículo automotor foi registrado às 11h da manhã de terça-feira, na Avenida 9, Jardim Palmeiras, região sul de Rio Claro. Um trio de acusados foi detido pela Polícia Militar, sendo que um indivíduo de 18 anos pagou fiança no valor de R$ 1,4 mil. Os outros dois acusados, de 33 anos, foram mantidos à disposição da Justiça, juntamente com os averiguados de 34 e 38 anos. A vítima desse caso era um idoso de 74 anos. Durante a ação, os policiais apreenderam um Toyota Corolla preto com placas de Hortolândia-SP e um Citroen Picasso GLX prata, de Rio Claro, além de três jogos de sofá, produtos de furto, e 127 anéis, incluindo 39 do tipo aliança.

Flagrante de Tráfico de Drogas

Outro flagrante foi registrado às 19h35 de terça-feira, na Rua 6, bairro Bonsucesso, região oeste de Rio Claro. Dois indivíduos, um de 19 anos que estava na garupa de uma motoneta, e outro de 26 anos, possivelmente um mototáxi, foram detidos por tráfico de drogas. Durante a operação, a polícia apreendeu uma motoneta Honda Biz branca, 30 microtubos de cocaína e 48 pedras de crack.