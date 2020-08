O Hospital de Campanha de Rio Claro ampliou o número de leitos em funcionamento. Agora os 23 leitos instalados no local estão prontos para serem utilizados, com toda a estrutura necessária para o atendimento de pacientes graves da Covid-19.

“Desde julho 15 leitos estão em funcionamento para atender a população, sendo parte fundamental da estrutura de atendimento aos casos de coronavírus na cidade”, observa o prefeito João Teixeira Junior, lembrando que o Hospital de Campanha foi instalado justamente para ampliar a capacidade de atendimento do município. “E após a pandemia toda essa estrutura continuará a integrar a rede de atendimento do município se transformando no novo centro hospitalar da região norte”, acrescenta o prefeito Juninho.

Para a ampliação no número de leitos, novas camas foram adquiridas pela Secretaria de Saúde e instaladas na sexta-feira (14). Desde que entrou em funcionamento, no dia 15 de julho, o Hospital de Campanha de Rio Claro fez o atendimento de 132 pacientes que precisaram de internação por estarem em estado grave. A instalação do Hospital de Campanha tem se mostrado importante no trabalho do município no atendimento de pessoas contaminadas pelo coronavírus.

“Desde o início da pandemia, ninguém em Rio Claro ficou sem atendimento e isso é resultado dos esforços que empenhamos para reforçar a nossa estrutura e oferecer o melhor atendimento à comunidade”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde.

No início deste mês a estrutura do Hospital de Campanha passou a contar com novo sistema de fornecimento de oxigênio. O tanque de oxigênio instalado fornece oxigênio para pacientes com necessidade suplementar. Antes isso era feito por meio de cilindros, o que exigia constantemente equipe para manutenção e troca dos cilindros. O tanque permite aumentar a potência do fornecimento do oxigênio e tem capacidade para atender todos 23 os leitos da unidade com vazão e pressão adequadas.

Dos 23 leitos, 20 são de longa permanência e três de urgência, todos com equipamentos de UTI. Para a instalação do hospital de campanha, a prefeitura de Rio Claro realizou adaptações e otimizou o uso dos espaços do prédio no Jardim Cervezão. O hospital foi implantado com recursos municipais estaduais e federais.