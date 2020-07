Rio Claro tem 44 óbitos confirmados por Covid-19. Do total de mortes registradas no município, 20 pacientes eram mulheres e outros 24, homens. Segundo boletim epidemiológico atualizado nesta quarta-feira (8), as duas vítimas recentes da doença são um idoso e uma idosa que estavam hospitalizados.

Pertencentes ao grupo de risco, os idosos estão entre os mais vulneráveis ao novo coronavírus. Dos 44 óbitos, 34 tinham mais de 60 anos. Na maioria dos casos de infecção, a doença se manifesta de forma leve a moderada. No entanto, há casos que podem ser mais graves evoluindo para óbito, principalmente em idosos e pessoas com doenças pré-existentes.

Além disso, 81 pessoas positivaram para a doença nas últimas 24 horas e, agora, o total é de 1.474 casos em Rio Claro. Dos novos registros, 19 pessoas estão hospitalizadas e 62 em isolamento domiciliar. Até o momento, 746 pessoas se recuperaram da Covid-19, 48 a mais do que na terça-feira (7).

Já o número de internados voltou a subir e é o maior desde o início da pandemia. São 93 pacientes hospitalizados, incluindo casos suspeitos, sendo 34 em leitos públicos e 59 em leitos particulares. O número de pessoas em unidade de terapia intensiva é 23, com 17 no Sistema Único de Saúde (SUS) e seis na rede particular. Na segunda-feira (6), Rio Claro tinha 83 pessoas internadas. No boletim epidemiológico divulgado na terça (7), eram 77.