Homem agride funcionários ao tentar fazer biometria

A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência por desacato a funcionários públicos do cartório eleitoral 288, em Rio Claro, nesta quinta-feira (19). Segundo consta, um homem, professor da rede estadual, teria agredido servidores por conta da fila para fazer o cadastramento biométrico, cujo prazo terminou hoje.



O acusado não teria conseguido uma das 200 senhas distribuídas durante o expediente e se alterou. O atendimento teve que ser suspenso por 15 minutos. Nesta semana, enormes filas se formaram nos cartórios do município de eleitores que deixaram o cadastramento para última hora.



Vale ressaltar que a biometria obrigatória em 2019 abrangeu 479 municípios paulistas e iniciou-se no dia 4 de fevereiro.