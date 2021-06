Três mil e duzentas pessoas de Rio Claro começaram a receber na quarta-feira (23) o cartão Renda Solidária. O programa irá atender famílias em situação de vulnerabilidade social, que poderão receber R$ 100,00 da Secretaria do Desenvolvimento Social para a compra de cesta básica e R$ 80,00 por criança matriculada na rede pública de ensino. “É o primeiro programa de transferência de renda unificado da história de nosso município”, destacou o prefeito Gustavo Perissinotto. “Neste momento em que o país atravessa a maior crise sanitária de sua história, a proteção social é fundamental”, acrescentou.

O repasse da prefeitura pode chegar, dependendo do número de filhos dos beneficiados, a R$ 340,00, valor que em alguns casos supera os repasses do governo federal, que é a esfera de governo com mais recursos. “Seria bom que ninguém estivesse precisando dessa ajuda”, comentou o prefeito. “Como a crise agravou a situação de muitas famílias, lançamos este cartão com a expectativa de que no futuro todo cidadão rio-clarense tenha uma vida digna e não mais precise desse suporte do poder público”, completou.

Duas beneficiárias receberam o cartão Renda Solidária no evento de quarta-feira, Marilei Kill, mãe de uma adolescente de 17 anos e de um bebê dois meses, e Micheli Cristine do Prado, que tem uma filha. Os cartões serão distribuídos para 2.700 pessoas atendidas pela Secretaria da Educação e 500 famílias assistidas pela Secretaria do Desenvolvimento Social. A prefeitura unificou os atendimentos dessas duas pastas em um único programa.

“Esse auxílio dá mais dignidade à vida das famílias”, ressaltou a secretária municipal do Desenvolvimento Social, Vilma Pereira de Souza Spricigo, que fez explanação sobre as ações de segurança alimentar e nutricional realizadas em sua pasta. Já a secretária da Educação, Valéria Vélis, lembrou que, com esse programa, a prefeitura aumentou o repasse aos estudantes, que de R$ 60,00 passaram a receber R$ 80,00. “Tão importante quanto garantir educação de qualidade é trabalhar pelas condições básicas de vida das famílias mais vulneráveis”, frisa.

De acordo com Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade, o trabalho social da prefeitura é desenvolvido sempre visando entender a realidade das famílias ali atendidas. “Não se trata de apenas entregar alimento ou agasalho”, afirmou. “É uma grande satisfação participar deste trabalho de auxílio a quem mais precisa”, acrescentou.

O cartão Renda Solidária substitui a cesta básica entregue pela prefeitura. Dessa forma, as famílias beneficiadas ganham autonomia e podem adquirir os alimentos de acordo com seu gosto e necessidade.

Recebem o cartão famílias em situação de extrema pobreza e de insegurança alimentar inscritas no cadastro único de programas sociais e atendidas pelos seis centros de referência de assistência social (Cras) do município e pela Secretaria Municipal da Educação. A quantidade de vezes que cada família será beneficiada vai ser definida por avaliação técnica, considerando as possibilidades de superação da vulnerabilidade social.

Também participou do início da entrega dos cartões Renda Solidária o secretário municipal de Administração de Rio Claro, Luís Rogério Marcheti