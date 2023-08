O então titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Valmir Pinton

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) exonerou nesta quarta-feira (23) o então titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Valmir Pinton. O agora ex-secretário é braço direito do vice-prefeito Rogério Guedes (PL) e indicado pelo mesmo ao cargo antes mesmo do início da atual gestão. A demissão de Valmir já era esperada pelo mesmo e era questão de dias para que ocorresse, conforme revelou a coluna @faroljc no Jornal Cidade. A sua saída vinha sendo articulada com mais atenção desde que o prefeito Gustavo exonerou Rogério do cargo de secretário municipal de Segurança, semana atrás, após romper com o vice-prefeito.

Valmir foi chefe de gabinete de Guedes durante a época em que foi vereador da Câmara Municipal, na legislatura passada. Em contato com a reportagem dias atrás, havia afirmado que tinha colocado seu cargo à disposição de Perissinotto diante do desgaste na relação entre o prefeito e o vice-prefeito. Desde então, aguardava uma definição por parte do grupo político de Gustavo. Confira a reportagem completa na edição impressa do JC nesta quinta-feira (24).

RELEMBRE – O vice-prefeito Rogério Guedes (PL) foi exonerado do cargo de secretário municipal de Segurança de Rio Claro pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) no dia 4 de agosto. Além dele, a chefe de gabinete de Rogério, Amanda Servidoni, também deixou o cargo comissionado. A decisão aconteceu cerca de 48 horas após Rogério vir a público demonstrar seu descontentamento com Gustavo em relação ao projeto que viabiliza a venda da área do aeroporto municipal.