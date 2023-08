Atualmente, o 37º Batalhão da Polícia Militar, em Rio Claro, fica localizado na Rodovia Washington Luís (SP-310)

Governo do Estado ainda não confirma autorização para início das obras para construção de novo Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro

O Governo de São Paulo estima que a obra para a construção da nova sede do 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro possa custar três vezes mais que o estimado anteriormente. O Estado pretende publicar um processo licitatório para a contratação de uma empresa que fará a obra, orçada em R$ 15 milhões. Anteriormente, quando se iniciou a articulação para a doação da área onde é prevista a obra, no Claret, havia a expectativa de que a mesma poderia custar R$ 4,5 milhões.

Ainda não se sabe oficialmente se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai autorizar a liberação do edital. Há poucos dias, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou ao Jornal Cidade que a empresa Dias & Cardozo, contratada pelo Centro Integrado de Apoio Patrimonial da SSP para a elaboração do projeto executivo para a construção da nova sede, entregou os materiais técnicos necessários e estes estão em fase de análise pelos fiscais responsáveis.

Pátio da sede do 37º BPM/I em Rio Claro

“O prazo contratual está suspenso, aguardando aprovações legais pela concessionária de energia elétrica, do Departamento Autônomo de Água e Esgoto e da Prefeitura Municipal de Rio Claro. Após o recebimento final do projeto, haverá um novo processo licitatório”, comunica a SSP. Questionado sobre previsão para a publicação da licitação, o Estado não se manifestou. A área doada pelo município tem 5.300 metros quadrados.

Questionada, a Elektro refutou que haja algum tipo de pendência junto ao Governo de SP. “Constatamos internamente que não há nenhuma pendência por parte da concessionária”, comunicou. Já a própria Prefeitura e o Daae comunicaram que o Daae elaborou certidão de viabilidade técnica. “Aprovada, foi emitida em março de 2023. Este documento atesta a viabilidade de abastecimento de água e coleta de esgoto no local. No mesmo período, a autarquia notificou o solicitante nos contatos disponibilizados no requerimento e aguarda, desde então, a retirada do documento no setor de protocolos do Daae”, informa.

Vale lembrar que a atual gestão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) resolveu no fim de 2021 a pendência relativa ao terreno do futuro e aguardado novo batalhão. Doada por intermédio de autorização legislativa no ano de 2019, durante o Governo Juninho da Padaria e é indicada através da Lei Municipal nº 5.324, a área localizada no Cidade Claret ainda não estava formalmente nas mãos do Governo de São Paulo.