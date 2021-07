Em Rio Claro, as gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid Oxford/Astrazeneca poderão completar seu esquema vacinal com dose da Pfizer. A decisão segue deliberação do governo estadual, que disponibilizará doses do imunizante para a vacinação deste grupo.

A medida já está valendo e, com isso, grávidas e puérperas não vão precisar esperar 45 dias após o parto para receber a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Para receber a segunda dose, as gestantes e puérperas que foram vacinadas com Astrazeneca devem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica, no telefone 3532-3720, e falar com a enfermeira Fabyolla Lourenço para agendar a vacinação.

Mulheres sabidamente gestantes e também as puérperas não foram vacinadas com a Oxford/Astrazeneca no município, porém podem ter havido casos de mulheres que não sabiam que estavam grávidas ou que engravidaram após o recebimento da primeira dose da Oxford/Astrazeneca. São estas mulheres que irão completar o esquema vacinal contra a Covid com a segunda dose da Pfizer.

Para a decisão do governo estadual foi considerado estudo que demonstra que a utilização da vacina Oxford/Astrazeneca seguida da vacina da Pfizer resultou em boa capacidade de gerar uma resposta imune contra a Covid e poucos efeitos colaterais. O intervalo entre a primeira e segunda dose deve ser de 12 semanas.