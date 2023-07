Falta de patrocinadores volta a assombrar o Leão, além de impasse após NBB perder a chancela de campeonato oficial

Falta de patrocinadores volta a assombrar o Leão, além de impasse após NBB perder a chancela de campeonato oficial

Às vésperas do início de uma nova temporada com a disputa do Campeonato Paulista e NBB-16, mais uma vez a equipe do Rio Claro Basquete vive momentos de indefinição. No ano passado, as dificuldades para encontrar patrocinadores que ajudassem a custear o time já foram grandes e fizeram com que o Leão tivesse um dos menores investimentos.

Para as próximas disputas, a situação se complicou ainda mais. Na última semana, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) retirou a chancela das competições organizadas pela Liga Nacional de Basquete (LNB), como é o caso do NBB. Sem a chancela da confederação, a liga pode existir e organizar competições, mas deixa de ser o torneio oficial e classificatório para competições internacionais, por exemplo.

“Informamos que não é mais competição oficial do sistema CBB ou FIBA toda e qualquer competição que venha a ser realizada e/ou organizada pela LNB, como NBB ou LDB”, diz a nota da CBB. Em reunião na última segunda-feira (3), os 20 clubes do Novo Basquete Brasil reafirmaram participação na próxima temporada da competição e reforçam compromisso com o desenvolvimento da modalidade.

“A Liga Nacional de Basquete faz parte do Sistema Nacional do Desporto, conforme garantido na Lei Pelé, bem como na nova Lei Geral do Esporte. Esta última, inclusive, amplia os direitos das Ligas no Brasil. Desta forma, a legalidade e a independência da Liga são reforçadas, fazendo com que nosso modelo de gestão esteja cada vez mais próximo ao de entidades como a NBA e a Euroliga de Basquete, referências mundiais da modalidade. O cronograma da próxima temporada se mantém inalterado, incluindo o NBB, Copa Super 8, LDB, Torneio Interligas (Adulto e Sub-22) e o Jogo das Estrelas, este que é hoje o maior evento de entretenimento esportivo do Brasil. O NBB é um campeonato consolidado, que terá sua 16ª edição a partir de outubro de 2023 e, através dele, seus clubes reafirmam sempre o respeito a toda a comunidade que forma o ecossistema do basquetebol brasileiro”.

Mesmo em meio a tanto impasse, o Leão deve estar em ação na temporada ao menos no Campeonato Paulista, que tem início no próximo dia 29. Informações extraoficiais apontam que o Rio Claro Basquete terá uma equipe com mescla de jovens e jogadores experientes para a disputada do estadual, sob o comando mais uma vez do técnico Fernando Penna. O Leão já teria acertado com o ala Pedro Mendonça, ex-Caxias Basquete, do pivô Vinicius Malachias, ex-União Corinthians, e João Vitor, ex-Biguá do Uruguai, além da renovação do armador Lucas Lacerda, Arthur Costa e Cassiano Bueno.

Para a disputa do Novo Basquete Brasil, a situação é mais complicada, já que o clube precisará comprovar, nos próximos dias, à Liga Nacional de Basquete, que tem cerca de R$ 1,5 milhão em caixa – dinheiro necessário para o custeio da temporada do NBB-16. As informações nesta matéria relacionadas ao Rio Claro Basquete são de bastidores, já que o Jornal Cidade tentou diversas vezes entrar em contato com a diretoria do Rio Claro Basquete/ABCD Bandeirantes, para um posicionamento oficial, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.