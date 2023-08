Foto: Divulgação

Marcado para os dias 30 e 31 de agosto, o 10º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos é uma oportunidade única para profissionais da indústria e entusiastas do design se aprofundarem nas discussões mais relevantes do momento

A indústria de revestimentos cerâmicos do Brasil está se preparando para um dos eventos mais aguardados do setor: o 10º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos. Promovido pela Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer), o fórum deste ano promete ser um ponto de encontro de mentes criativas e visionárias, com o tema “Futuros Regenerativos”, focando nas questões de sustentabilidade e responsabilidade social no design de revestimentos cerâmicos.

Marcado para os dias 30 e 31 de agosto, o 10º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos é uma oportunidade única para profissionais da indústria e entusiastas do design se aprofundarem nas discussões mais relevantes do momento. Sob o tema “Futuros Regenerativos”, o evento se propõe a explorar maneiras pelas quais a indústria de revestimentos cerâmicos pode abraçar a sustentabilidade e contribuir para um futuro mais promissor.

Especialistas e profissionais renomados do setor irão compartilhar suas perspectivas e insights através de palestras que abordarão, desde práticas de produção mais sustentáveis, até o impacto social do design de revestimentos cerâmicos. O Fórum servirá como um espaço para troca de ideias e experiências, no qual os participantes poderão se atualizar com as últimas tendências e tecnologias, ao mesmo tempo em que se conectam com outros líderes e inovadores do setor.

Inscrições

As inscrições para o 10º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos já estão abertas e podem ser feitas através do site oficial da Aspacer, www.aspacer.com.br. É importante ressaltar que as vagas são limitadas, e os interessados devem garantir seu lugar o quanto antes. O evento é gratuito, demonstrando o compromisso da Aspacer em proporcionar acesso a conhecimento e networking de alta qualidade para todos os interessados.

Prêmio Nacional de Design

Além do Fórum, a Aspacer também está celebrando o talento e a criatividade da indústria de revestimentos cerâmicos através do prestigiado 8º Prêmio Nacional de Design de Cerâmicas para Revestimento. Com 48 peças inscritas, o prêmio destaca a diversidade e a inovação presentes no setor, com um enfoque especial na valorização da “brasilidade”.

Ao contrário das edições anteriores, o prêmio não adotou um tema específico neste ano, permitindo que os designers e artistas se expressem livremente e demonstrem a riqueza da cultura brasileira em suas criações. A valorização da “brasilidade” reflete a importância de preservar as raízes culturais e tradicionais, ao mesmo tempo em que se exploram novas abordagens e técnicas no design de revestimentos cerâmicos.

Esta edição do evento conta com o patrocínio das empresas: System Ceramics, Esmalglass Itaca, Colorobbia, Esmaltec, Kerajet, Durst e Smalticeram.