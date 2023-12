As festas de fim de ano estão chegando e os fogos com estampido – mesmo proibidos – podem gerar muitos problemas aos pets

Drª Cintia Rizzi dá dicas de como proteger seus pets contra o barulho – ilegal de fogos com estampido na cidade de Rio Claro; soltura barulhenta é proibida

Mesmo a cidade de Rio Claro possuindo uma Lei Municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido – reforçando a Estadual que já existe, muitos moradores sofrem com a situação de seus animais nesta época do ano, afinal as festas se aproximam e muitas pessoas costumam aproveitá-las com a soltura do material.

Além dos animais, pessoas idosas e pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) também sofrem e muito com os estampidos causados com os fogos.

Drª Cintia Rizzi durante cuidado com pets em consultório

ORIENTAÇÃO

A médica veterinária integrativa Drª Cintia Rizzi dá algumas dicas sobre o que é possível fazer para amenizar os efeitos dos fogos em relação aos pets.

“O animalzinho fica extremamente assustado, é preciso cuidar para não se ferir. É preciso ter cuidado com as portas de vidro, portões com lanças, pois os animais tentam pular, com o intuito de fugir do barulho. Minha recomendação é que, se possível, deixe o animal dentro de casa, num quarto fechado, coloque uma música um pouco mais alta, mas não muito, ou ligue a TV, o ar-condicionado, deixe seu pet com um pouco de barulho, mas dentro de casa”, explica a profissional.

Muitos casos de acidentes severos envolvendo portas de vidro e lanças são registrados durante esta época do ano, alertou a médica veterinária.