O filme “Lugar de Ladson”, escrito e dirigido por Rogério Borges e produzido pelo Grupo Kino-Olho, é um dos selecionados do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O festival, que está na sua 55ª edição, é o mais longevo do país e a principal vitrine do cinema brasileiro, escolhendo apenas 12 curtas-metragens do país, dentre mais de 900 filmes inscritos. “Lugar de Ladson” é um dos 2 filmes do Estado de São Paulo na competição, e o único representante do interior paulista. Em 17 anos de atuação do Grupo Kino-Olho, esta será a segunda vez que uma produção do grupo consegue entrar no Festival de Brasília, sendo a primeira em 2015, com o filme “Command Action” (João Paulo Miranda Maria), que conquistou o Prêmio de Melhor Som, pelo trabalho de Léo Bortolin.

História:

A obra foi gravada no Jardim das Palmeiras, bairro onde o protagonista Ladson Vinicios mora. O encontro entre o diretor e o protagonista se deu em 2018, quando Borges era professor de Geografia de Ladson, na escola pública Délcio Báccaro. Tocado pela história de vida de Ladson, Borges procurou a família e manifestou a intenção de gravar um filme de ficção inspirado na sua vivência.

Construído ao longo de três anos de pesquisa entre o cineasta e o protagonista, o filme foi concebido a partir das referências sensoriais de Ladson: cores, texturas, cheiros, rotina, roupas, histórias, tempo e espaço serviram como ponto de partida para a criação conceitual de todas as áreas artísticas do cinema: roteiro, direção, edição, fotografia, som e arte.

De início, o filme foi aprovado pelo Kino-Olho, mas ainda não havia recursos para ser gravado.

No ano seguinte, 2019, Rogério Borges chamou Erika Layher para uma parceria na escrita e submissão do projeto ao edital ProAC – Produção de Curtas-Metragens, no qual conquistou o primeiro lugar dentre mais de 500 diretores do estado.

Previsto para ser gravado em maio de 2020, a gravação foi adiada duas vezes em razão da pandemia, e o roteiro sofreu modificações, de modo que viabilizasse a produção da maneira mais simples e compacta possível. Rodado em 2021, o filme foi finalizado no início de 2022 e já foi exibido em importantes festivais do cinema brasileiro, como o 33º Festival Internacional de Curtas de São Paulo e o 45º Festival Guarnicê de Cinema (São Luís-MA), além de exibições em cinemas de rua, cineclubes e escolas de todo o estado.

Festival

O 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro ocorre de 14 a 20 de novembro, e o diretor Rogério Borges participará presencialmente da sessão do dia 19 e da cerimônia de encerramento do dia 20 de novembro, ambas no Cine Brasília. “Acredito que será uma grande oportunidade para mostrar o trabalho do Grupo Kino-Olho e a jornada de Ladson num festival tão importante, que reunirá os grandes nomes do cinema brasileiro num momento histórico em Brasília”, conclui o diretor.

De 14 a 20 de novembro, o mais longevo festival de cinema do país chega à sua 55ª edição, apresentando mais de 40 títulos de todas as regiões brasileiras e com homenagem ao veterano realizador Jorge Bodanzky. Com quase 1.200 filmes inscritos, a seleção oficial do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é dividida entre longas e curtas das mostras Competitiva Nacional e Brasília, além de duas mostras paralelas de longas e sessões hors-concours.

O Festival de Brasília é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e a OSC Amigos do Futuro. Os filmes competem por quase 30 troféus Candango, em sessões apresentadas sempre às 20h30, de 14 a 19 de novembro. A direção artística desta edição é assinada pela produtora Sara Rocha.