Festas alteram serviços públicos no município

As festas de chegada do Ano Novo vão alterar o atendimento dos serviços públicos municipais de Rio Claro. Na terça-feira (31) e quarta-feira, Dia da Confraternização Universal, a maioria das repartições ligadas à prefeitura não terá expediente. Uma das exceções é a coleta de lixo domiciliar, que será realizada normalmente na véspera de Ano Novo. Os moradores de bairros onde há coleta nesses dias podem colocar o material para ser recolhido como de costume. Na quarta-feira (1º) não haverá coleta de lixo no município. Os ecopontos abrem em horário normal na terça-feira, das 8 às 20 horas. Na quarta-feira (1º) os ecopontos estarão fechados.

Na terça-feira e na quarta-feira, o atendimento médico na rede pública municipal de saúde de Rio Claro será feito nos plantões 24 horas da prefeitura. Quem precisar de cuidados nessa área deve procurar a UPA do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, ou a UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre ruas 12 e 13, telefone 3522-1818.

O Farmácia Todo Dia atende normalmente na terça (31), nas duas unidades. Na quarta-feira atenderá na unidade do Cervezão (Rua M-9), número 50, vizinha à UPA do Cervezão) das 8 às 17 horas.

O Daae não terá atendimento presencial na terça-feira, apenas pelo telefone 0800-505-5200. Na quinta-feira (2) será retomado o presencial, a partir das 9 horas.

Loterias

No dia 31 de dezembro as lotéricas irão atender das 8h às 15h e as apostas online poderão ser feitas até as 18 horas, sendo que o jogo corre às 20 horas.