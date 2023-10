O terceiro e último dia da Festa das Nações, realizada pela prefeitura de Rio Claro através da Secretaria de Turismo, encerra-se neste domingo, com diversas atividades e opções gastronômicas para a população de Rio Claro e região.

Neste domingo a comunidade poderá almoçar na Festa das Nações, com a programação sendo realizada das 11 às 15 horas e das 19 horas às 23h30. Não há cobrança de ingresso, as pessoas pagarão apenas o que consumirem.

Com uma programação recheada, o evento tem quatro atrações musicais – Pitico Tecladista, com músicas folclóricas de vários países e clássicos internacionais; grupo Zorbás, realizando dança grega com quebra de pratos; banda Duplo Sentido, com clássicos nacionais e internacionais; e grupo Shebab, com show de dança árabe dabke, na antiga estação ferroviária de Rio Claro, no Centro.

LAGO AZUL

Já em outro cartão postal da cidade, no Lago Azul, acontece a partir das 16h30, mais uma edição do projeto Quatro e Meia.

Niltão Lopes, renomado artista e com uma longa carreira musical, se apresenta domingo com releituras de grandes obras da MPB. A apresentação começa às 16h30 no mirante do Lago Azul. Para o show de domingo, Niltão Lopes isso convidou o percussionista Ricardo Barros, reconhecido por suas colaborações com grandes artistas brasileiros e o baixista/tecladista Valter Silva, com vasta experiência em diversos estilos musicais. Essa união faz uma abordagem única e eclética do que há de melhor na MPB.

Não há cobrança de ingressos no Projeto Quatro e Meia, que é organizado pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura.