As comunidades da Escola de Samba Samuca e da Beija-Flor, do Rio de Janeiro, voltam a se encontrar neste sábado na megafesta “Bendito Samba”, a partir das 19h30, no Grupo Ginástico. Os abadás do evento estão sendo vendidos na secretaria do Clube e na quadra da Samuca, onde haverá plantão nesta sexta-feira (16), das 19h às 22h, e no sábado (17), das 9h às 12h.

O GG preparou uma surpresa para quem gosta de modificar e dar um charme ao seu abadá: serviço gratuito de customização nesta sexta, das 14h às 17h, e no sábado das 8h30 às 13h na sede do Ginástico.

“‘Bendito Samba’ nasce como uma festa que veio para ficar. Em sua primeira edição, o Ginástico promove um megaevento em parceria com a Samuca, com três bandas, baterias, passistas e intérpretes da Escola de Samba Beija-Flor e Samuca. Queremos realizar várias edições dessa festa trazendo sambistas de renome e também parcerias com outras agremiações de Rio Claro. ‘Bendito Samba’ é a nova marca do entretenimento regional”, disse o diretor social do GG, João Luiz Zaine.

A festa contará com apresentação do Grupo tem Fuzuê, Pago10 e Balaio de Gato, além das baterias GRES Beija-Flor, do Rio de Janeiro, e a Samuca.

“A Samuca comemora quatro décadas de nosso apadrinhamento pela Beija-Flor, que, mais uma vez, traz sua tradição e cultura para nossa cidade. Essa festa também é o primeiro passo para a volta dos Desfiles de Carnaval em 2023”, disse Luiz Gustavo Lunardi, presidente e mestre-sala da Samuca.

No recinto da festa haverá espaços especialmente preparados, como a Praia Heineken, área de food trucks, Arena Embellezze, área das piscinas e camarotes. Os profissionais da Arena Embellezze vão maquiar os participantes da festa durante o evento.

Serviço