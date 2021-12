Feira de S. Benedito será na sexta (24) e a do Produtor Rural terá edição somente hoje

Quem frequenta a feira livre da Vila Martins deve ficar atento ao calendário deste final de ano. A Feira do Produtor Rural de Rio Claro, realizada nas noites de terças e sextas-feiras, não terá edição na véspera de Natal, nesta sexta-feira, dia 24.

Já as atividades desta terça-feira (21) estão mantidas e a Feira do Produtor Rural, realizada na Central do Agronegócio (no antigo Espaço Livre, na Rua 3-A com Avenida 46-A) terá atrações especiais. Uma delas é o sorteio de eletrodomésticos entre as pessoas que fizerem compra na feira. Os cupons podem valer presentes como batedeira, liquidificador, forninho elétrico e outros. Também haverá música ao vivo com Niltão da MPB.

São Benedito

Nesta semana, a feira de São Benedito será realizada na sexta-feira (24). A mudança deve-se ao Natal, que neste ano cai no sábado, dia em que normalmente é realizado o tradicional comércio de rua. Para que os feirantes possam passar a celebração natalina com suas famílias, a atividade foi excepcionalmente antecipada para a sexta, no mesmo horário, das 6 horas ao meio-dia. A feira do São Benedito é realizada na Avenida 13 entre as ruas 9 e 10.

Cervezão

No domingo (26), a movimentada feira do Cervezão será montada sem alterações na Avenida M-25 com Rua M-17, na região mais populosa do município, também das 6 horas ao meio-dia