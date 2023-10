Foto: Divulgação

A cidade de Rio Claro passará a contar com mais uma Feira do Produtor a partir desta quarta-feira (25). A nova feira ocorrerá na praça “Tilápias”, localizada entre as Avenidas 39 e 41 e ruas 4 e 5, no bairro Cidade Jardim. Os trabalhos começarão às 17h, e a previsão é que ocorra de forma quinzenal, sempre às quartas-feiras.

A feira é organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Obras e Serviços e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. O projeto foi idealizado pelo vereador Hernani Leonhardt (MDB).

De acordo com Hernani, o projeto surgiu após conversas com moradores da região. “A praça Tilápias é uma das maiores e mais bonitas da cidade. Há anos os moradores do entorno reivindicavam ações do Poder Público no local, até para inibir a presença de criminosos, que frequentemente agiam nas redondezas. Após conversar com síndicos dos prédios próximos e moradores, construímos o projeto da feira. Certamente será um sucesso e trará alegria, segurança, emprego, renda e muitas opções gastronômicas para os visitantes”, concluiu o parlamentar.

O Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, Joaquim Roberto Bregadioli, ressaltou o trabalho da pasta. “A Secretaria de Agricultura mantém uma postura ativa de apoio aos feirantes, criando constantemente ferramentas e condições para desenvolverem seus trabalhos. A nova Feira do Produtor do Cidade Jardim é um grande exemplo disso, pois estamos oferecendo uma grande estrutura para atender as expectativas dos feirantes e dos consumidores”, finalizou.

A Feira do Produtor do Cidade Jardim contará com diversas opções gastronômicas, como pastéis, salgados, pães, doces, verduras, chope e cervejas artesanais, além de artesanato, cosméticos e cutelaria.