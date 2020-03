A leitura é uma das mais importantes ferramentas para a educação de nossas crianças e jovens, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis. Partindo desta premissa, o Shopping Rio Claro promove até 5 de abril a Feira Amigos do Livro, da Ciranda Cultural.

O acervo da feira é cuidadosamente selecionado, com destaque para os livros direcionados à primeira infância, com gêneros diversificados, como aventura, contos de fadas, dicionários, atividades, curiosidades, livros de banho, cartonados, pop-up, adesivos e muito mais. No segmento de livros juvenis e adultos, há para todos os gostos, literatura clássica, manuais, dicionários, livros de culinária, guias de viagem, livros de arte e best-sellers. Os preços são fixados em R$ 10,00, mas há títulos infantis a partir de R$ 7,00.

A estrutura conta com profissionais capacitados e espaço preparado para receber pessoas com deficiência física, idosos, gestantes e crianças de colo.

“A Feira Amigos do Livro da Ciranda Cultural é uma excelente oportunidade para renovar a biblioteca das casas dos nossos clientes devido à grande variedade de títulos infantis e adultos com qualidade e baixo custo e, desta forma, incentivar a leitura entre as crianças e os adultos”, destaca Gisele Alvares, supervisora de marketing do Shopping Rio Claro.