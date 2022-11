Acontece neste domingo (13) mais uma edição da Feira das Pretas, coletivo que reúne empreendedoras de Rio Claro e da região. Nesta edição, as expositoras estarão na praça localizada na Rua 15, esquina com a Avenida 19, em frente à Sociedade José do Patrocínio, atual sede da Grasifs/Voz do Morro, a partir das 12 horas.

“Teremos a venda dos pratos típicos e também as empreendedoras que produzem vestuário e artesanato”, explica a organizadora Bell Rezende. Haverá também programação cultural, com música e debate. A cantora Elaine Teotônio (AfroPira) vai se apresentar na feira, assim como a bateria da escola de samba Grasifs, sob comando do mestre Thierrys, com a participação do casal de mestre-sala e porta-bandeira. O MC Arthur P. N. também fará apresentação durante o evento. A novidade desta edição da feira será um debate sobre literatura, com a presença de escritores da antologia poética Sobre Vivência, lançada recentemente em Limeira e que conta com texto de Mércia Lima, integrante do coletivo.

Em entrevista à Rádio Jovem Pan News nessa quinta-feira (10), Bell Rezende fez um balanço das atividades realizadas pela Feira das Pretas ao longo do ano. Além da participação em eventos como a Black June, o coletivo também foi agraciado com recursos públicos para impulsionar as iniciativas de geração de renda para mulheres negras. Em julho, Bell recebeu o prêmio Ruth de Souza, em São Paulo. Outra conquista em 2022 foi o convite para que a Feira das Pretas esteja presente na Feira Preta, evento cultural tradicional na cidade de São Paulo, com participação de artistas, expositores e público de todo o Brasil. “Estaremos num estande juntamente com outras quatro feiras de cidades do interior como convidados da organização da Feira Preta. Esse evento é uma referência, e foi com muita alegria que recebemos o convite”, relata a organizadora.

Consciência negra

Na edição deste domingo, a feira integra a programação do Novembro Negro, o mês da Consciência Negra, que conta com uma série de outros eventos em Rio Claro. No sábado (12), será celebrada missa na Capela de Santa Terezinha, às 19 horas. No domingo (13) acontece o Festival de Hip-Hop Tudo Nosso, na Estação Ferroviária, a partir das 12h30.