Os alunos da Escola Estadual João Baptista Negrão Filho, localizada no Guanabara, em Rio Claro, tiveram uma surpresa para lá de especial na segunda-feira (05). Prestes a darem início às atividades dos jogos interclasses, que acontecem tradicionalmente no final do ano, os alunos assistiram a um vídeo com personalidades da mídia que se dirigiam diretamente a eles. Na mensagem, Mauro Naves, Felipe Andreoli, Tiago Leifert e Ana Maria Braga desejaram um bom campeonato a todos, alguns deles inclusive diretamente do Qatar, onde acontece a Copa do Mundo.

Eliane de Jesus Scotton Guerra é diretora da escola e conta como tudo aconteceu. “Realizamos todo final de ano letivo os jogos Interclasse. São jogos de futsal, voleibol e queimada entre alunos de todas as classes. Este ano temos em nossa equipe de docentes a professora Isabela, que não mede esforços e criatividade para incentivar nossos alunos. Ela tem um amigo que trabalha numa grande emissora e pediu, gentilmente, se conseguiria alguma mensagem de incentivo aos nossos discentes em relação a esses jogos. E tivemos essa grata surpresa”, conta.

A diretora relata ainda que o momento em que os jovens assistiram ao vídeo foi bastante emocionante e fala sobre a importância do incentivo. “Antes do início dos jogos, reunimos todos os alunos no refeitório da escola, onde pontuamos algumas regras necessárias para o bom andamento dos jogos, como companheirismo, fair play, entre outros e na sequência colocamos o vídeo num telão para todos assistirem. Foi muito emocionante. Os alunos sentiram-se privilegiados por serem homenageados por ídolos da TV. Que essa e outras ações de incentivo à boa educação se repitam e nossos alunos possam valorizar cada momento em nossa escola”, fala a diretora, feliz com o acontecimento.

Jogam o interclasse da Escola Estadual João Baptista Negrão Filho alunos do Fundamental II e Ensino Médio, de 11 a 18 anos. São 16 classes com a participação de 6 a 10 alunos por turma.

As imagens foram cedidas pela escola ao JC.