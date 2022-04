O pequeno Gustavo Gabriel de Oliveira Barbosa, de apenas quatro anos de idade, tem travado uma batalha pela vida após ser diagnosticado com dois tumores malignos (um na região do abdômen e outro na lombar).

A mãe Geisa Francieli de Oliveira Santana teve que parar de trabalhar para acompanhar o filho no tratamento que, neste momento, é realizado no Centro Infantil Boldrini, localizado em Campinas.

Moradora do Parque São Jorge em Rio Claro, Geisa tem passado os dias no hospital com o filho. Ela também tem uma outra menina de sete anos, que precisou ser levada para Barretos para ficar e morar com a tia neste momento delicado.

“É um momento muito difícil para uma mãe ter um filho internado com uma doença muito grave. Aqui no hospital tenho recebido muito apoio, o GACC também tem me auxiliado, mas as contas continuam chegando e eu não tenho como trabalhar. Gustavo teve um diagnóstico tardio e agora estamos correndo contra o tempo. Com menos de dois anos ele já reclamava muito de dor para andar, mancava e quando eu passava com ele pelo postinho do Progresso até escutar que o meu filho estava com preguiça de andar eu escutei. Foram muitas consultas na rede pública e até médicos particulares, mas foi somente no Princesa Victoria que se levantou a possibilidade de algo mais grave”, relatou a mãe à reportagem.

Por isso uma vaquinha online foi montada para arrecadar fundos para essa família. O endereço é: www.vakinha.com.br/vaquinha/gustavo-thais-helena-zanello.

Doações de fraldas XXG infantil, lenços umedecidos, pomada de assadura, talco, lençol de solteiro, roupas n° 6, como também toda parte de alimentos, leite, frutas podem ser entregues em um ponto de arrecadação na Rua 6 n°1.365 (entre as avenidas 4 e 6) – Centro. Mais informações no (19) 99666-5752 (falar com Thaís Zanello que está autorizada pela mãe a organizar a campanha).