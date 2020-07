Boa notícia em meio a pandemia! Na última semana a cordeiropolense, Patricia Bianchi, publicou em suas redes sociais a bonita história de recuperação de sua família. Ela, seu esposo Leandro, sua filha Valentina e seus sogros dona Maria de Lourdes e senhor Clóvis Antônio testaram positivo para covid-19 e nas duas últimas semanas tiveram que conviver com os desafios da doença.

Mesmo com a dificuldade, a família se uniu, cumpriu o isolamento e hoje todos estão curados do novo coronavírus. Para comemorar a vitória junto aos avós, a pequena Valentina pediu aos pais para organizar uma comemoração em casa com direito a doces e guloseimas para celebrar a vida nova com todos felizes e recuperados.

Na publicação via Facebook, Patrícia comentou que além do apoio dos amigos para vencer a doença, a família contou, desde a confirmação, com o apoio da Secretaria de Saúde, através do monitoramento e teleatendimento, como está sendo feito com todos os outros pacientes que testam positivo para a doença.

Orgulho de ser cordeiropolense!

A avó de Valentina, Maria de Lourdes, agradeceu todo o suporte que recebeu durante os últimos dias e nos deixou um recado de gratidão, exaltando que tem muito orgulho de morar nesta cidade. “A equipe da Saúde nos ajudou muito desde o começo, ofereceu todo apoio e entrando em contato com a gente todos os dias. Somos muito gratos pelo atendimento que recebemos. Senti orgulho de ser cordeiropolense”, contou dona Maria.