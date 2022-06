Com até 100% de desconto nos juros e multas, além de outras inúmeras condições de pagamentos e descontos, negociações podem ser feitas até dia 30 de junho com agendamento pelo 0800-505-5200.

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está realizando o refinanciamento fiscal até o dia 30 de junho.

Com inúmeras condições de pagamentos e descontos para qualquer conta em atraso, os interessados devem agendar atendimento pela linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende telefones fixos e celulares. Também pode ser feito pelo Whatsapp do Daae, das 8 às 18 horas em dias úteis, no número (19) 9.9290-6424.

As negociações são feitas na sede do Daae, que fica na Avenida 8-A, 360, Cidade Nova, de segunda à sexta-feira, das 8 às 15h30.

“Com 100% de desconto nos juros e multas para pagamentos à vista e descontos progressivos de acordo com a entrada negociada, o Refis do Daae é uma ótima oportunidade para os munícipes que possuem algum débito com a autarquia, coloquem as contas em dia e também evitem transtornos com cortes de água”, comenta o superintendente do Daae, Osmar Junior.

Para pessoas físicas, os parcelamentos podem ser feitos em até 100 vezes, com parcela mínima de R$ 50,00. Há mais opções de descontos para usuários com baixa renda ou portadores de doenças graves.

Os documentos necessários são: cópias do RG e CPF; comprovante de endereço; uma conta de água e documento de propriedade do imóvel como escritura, matrícula ou comprovante de compra e venda do imóvel. Para locatário, além dos documentos pessoais, deve ser apresentado o contrato de locação, com firma reconhecida em cartório.

A novidade deste ano é para as pessoas jurídicas. Além dos documentos citados, também é necessária a apresentação do cartão de CNPJ e contrato social por um representante legal da empresa. Com valor mínimo de R$ 150,00, podem ser feitas até 200 parcelas, com descontos variados.