SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O São Paulo expôs indevidamente diversos contratos sigilosos em seu site oficial. Os arquivos foram publicados na área de transparência da seção relacionada aos assuntos aprovados pelo Conselho Deliberativo.



Foi dessa maneira que sites de cobertura esportiva, caso do UOL Esporte, tiveram acesso ao contrato feito pelo clube com a Sportsbet.io. O São Paulo fechou com a empresa de apostas acordo no valor de R$ 87 milhões fixos até 2024.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como a falha estava sendo exibida no site do time tricolor.



O problema não atingiu apenas o contrato com a Sportsbet.io. Outros acordos de patrocínio e liberações de empréstimos bancários também tiveram seus contratos expostos no site do clube.



Ainda não é possível saber se o vazamento se deu de maneira involuntária ou propositadamente. O São Paulo abriu um processo de investigação interno e externo para apurar o caso.



Muitos dos acordos publicados no site contavam com cláusulas de confidencialidade. Além dos patrocínios fechados pelo São Paulo, ainda havia contratos de direitos de transmissão internacionais publicados no site oficial do clube. Esses acordos envolvem os outros times da Série A e da Série B do Brasileirão.