O Velo Clube definiu Fahel Júnior, 59 anos, como novo treinador para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 em 2024. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol do clube João Marcondelli na Rádio Jovem Pan News. É a segunda passagem do treinador pelo Rubro-verde que, na divisão de acesso do futebol paulista, em 2022, terminou na quinta colocação. Em 15 jogos foram seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

“Sempre partimos de coisas que deram certo, funcionaram, e se entrosaram, além de pessoas que tenham as características do Velo. Tudo isso pesa, conversamos com treinadores que já passaram pelo clube e outros não, mas o trabalho que foi feito em 2022 foi um dos melhores dos últimos tempos desde o primeiro dia da apresentação. Desde então eu tinha o desejo de poder ter esse trabalho novamente e, como este ano será um pouco mais difícil pra nós, vamos ter a necessidade desse trabalho desde o início. Conversei com o Fahel, ele gosta muito do Velo e aceitou estar com a gente mais uma vez”, disse Marcondelli.

O início dos treinamentos e apresentação da comissão técnica e jogadores estão marcados para o dia 28 de novembro. O técnico velista fala sobre a felicidade e o desafio de retornar a comandar o Rubro-verde.

“Feliz, estou de volta ao Velo com muito prazer, alegria e muito contente em retornar ao clube onde fui atleta e treinador no ano passado, quando fizemos uma campanha firme, sólida e não corremos o risco do rebaixamento em momento algum, nos consolidamos no G8 praticamente a competição toda, de onde saímos apenas uma vez e nos classificamos. Quis o destino que tivéssemos nosso rival no mata-mata, e nas disputas de pênaltis não conseguimos a vaga. Se você volta ao clube é porque fizemos e deixamos algo de bom. Tenho muito carinho pela torcida, se a equipe estiver bem, ela lota o estádio e, quando não, sabe cobrar. Tenho respeito por isso e retorno com o objetivo de fazer uma grande campanha e buscar o tão sonhado acesso. Vamos começar o trabalho mais cedo, fiquei muito feliz com a procura do Velo, muitos não acompanham, mas fizemos um grande trabalho de pré-temporada e vamos repetir isso. Teremos um time novo, aguerrido, arrumado e que buscará sempre a vitória. Gostaria de agradecer a diretoria pela confiança e muito feliz em voltar a um grande time do estado de São Paulo”, disse o técnico Fahel Jr.

O técnico começou a carreira no Japão, comandando times como Maebashi Ikuei (95/2002), Thinzey Gakuin (2002), Seyryo Gakuin (2002/2003), Hokuetsu Gakuin (2004) e Albirex Nigata (2005). No Brasil comandou Matonense, Caldense, Juventus-SP, Comercial, São Caetano, XV de Piracicaba, Rio Claro, Flamengo-SP, Água Santa, Votuporanguense, Rio Branco-SP, Duque de Caxias e Ituano, Paraná.