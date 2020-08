Após semanas de negociações com diversas empresas buscando um novo patrocinador “master”, a diretoria do Rio Claro Basquete decidiu informar a Federação Paulista de Basquetebol de que não será possível a disputa do estadual.

A FPB aguardava as tratativas do diretoria do Leão para divulgar a tabela, mas após as negociações não avançarem nesta terça(25) o presidente do Rio Claro Basquete, André Godoy, em contato com a entidade informou de que a disputa é inviável já que os atletas contactados não aceitaram o contrato apenas para a disputa do Paulista.

“Adiamos o quanto podemos junto a FPB a publicação da tabela do campeonato Paulista, na espera de respostas positivas de um patrocinador master. Como já colocamos, com a confirmação de alguns apoiadores e pequenas cotas de patrocínio viabilizamos a disputa para o campeonato Paulista. Nosso desafio era montar uma equipe composta por cinco ou seis atletas adultos e oportunizar nossos atletas da base. Fomos ao mercado em busca dos atletas adultos (consultamos cerca de 10 atletas e seus respectivos agente), atletas brasileiros e estrangeiros, porém, não obtivemos sucesso. Os atletas negam os contratos apenas para o Campeonato Paulista, querem um contrato de setembro a maio de 2021. Apenas o técnico Fernando Pena sinalizou a possibilidade apostar que durante o percurso teríamos o patrocínio. Encaminhamos mais três propostas de empresas que sinalizam com bons olhos, o que dificulta muito é o tempo de análise da proposta e a aprovação por parte dessas grandes corporações. O que não nos falta é empenho e confiança, sabemos que para a disputa do NBB os custos mais que triplicam em relação a disputa do Paulista e sem um patrocinador master, ou algumas cotas significativas não podemos assumir compromissos que não poderemos cumprir. Continuo sempre a disposição e agradeço a colaboração de todos que estão nos ajudando e torcendo para que tudo dê certo pelo amor que temos pelo basquete”, declarou o presidente André Godoy.

De acordo com André a diretoria segue negociando com algumas empresas para tentar viabilizar a disputa do NBB que está previsto para começar a partir do dia 18 de novembro.