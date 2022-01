Folhapress

A estreia do BBB 22 trouxe uma boa audiência para a Globo, com boas marcas tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Segundo comunicado divulgado pela emissora, houve um crescimento expressivo em comparação com as três últimas edições.

Com Tadeu Schmidt, 47, no comando do programa, o BBB teve 28 pontos de audiência e 47% de participação em São Paulo, o que já superou as três edições anteriores do reality no estado, e obteve um crescimento de 9 pontos, aumento de 47%, em relação às quatro segundas-feiras anteriores.

Já no Rio de Janeiro, a média de audiência foi de 30 pontos, um ponto menor do que a estreia de 2021, e contou com 51% de participação. Além disso, o crescimento em relação às últimas quatro segundas-feiras foi de 8 pontos, o que equivale a um aumento de 36%.

A expectativa para a estreia do BBB 22 estava alta, já que em especial o BBB 21 e o BBB 20 trouxeram grandes marcas para a emissora. Na edição passada, o programa marcou 27 pontos de audiência em São Paulo e 31 pontos no Rio de Janeiro.

Segundo dados oficiais, o programa marcou 25 pontos de audiência em sua primeira exibição em 2020. Foram três pontos a mais do que a estreia do BBB 19 um ano antes. A nova edição do Big Brother Brasil estreou nesta segunda-feira (17) repleto de novidades.

Com o mistério da entrada dos integrantes do Camarote -que aconteceu apenas no fim da noite, com exceção de Jade, Arthur e Linn da Quebrada, que seguem em isolamento devido ao diagnóstico positivo para a Covid-, os brothers e sisters do Pipoca puderam interagir o dia inteiro.

Os dez participantes chegaram na casa mais vigiada do Brasil no início da tarde e aproveitaram para criar mais afinidade. Eles usaram a piscina, jacuzzi, academia e até cozinharam juntos. Durante a refeição, os Pipocas chegaram até falar sobre a união deles contra os Camarotes. Já no programa ao vivo, eles participaram da primeira dinâmica do reality show: o famoso Jogo da Discórdia.

Após a interação com o grupo dos Pipocas, os integrantes do Camarote começaram a chegar na casa. Tiago Abravanel, 34, foi o primeiro Camarote a entrar pela porta da casa. A segunda celebridade que chegou no BBB22 foi Brunna Gonçalves, 30, dançarina, influenciadora e esposa de Ludmilla.

A chegada de Pedro Scooby, 33, não foi novidade para o telespectador, mas Tiago e Brunna ficaram surpresos. Os últimos a entrarem, na sequência, foram Paulo André Camilo, 23, Douglas Silva, 33, Naiara Azevedo, 32, e Maria, 21. Os brothers logo foram de encontro aos demais.