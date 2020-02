Escolas de Rio Claro se destacam na robótica

Como já é de praxe, escolas rio-clarenses se destacaram novamente em torneios estudantis de robótica promovidos pela Lego. No último final de semana foi realizada, em Indaiatuba, a etapa estadual da FLL (First Lego League). O torneio contou com a participação de três equipes de Rio Claro, que obtiveram ótimos resultados, tendo inclusive conseguido o título geral da etapa. A equipe Koelle Pandas, do Colégio Koelle, foi a campeã estadual.

Além do prêmio na classificação geral, a equipe do Koelle conquistou a 1ª colocação na categoria “Desafio do Robô”. A equipe do Koelle é formada pelos alunos Henrique Zanão, Naomi Shimizu, João Guilherme Zeni, Marina Garcia, João Paulo Jacomini, Murilo de Carvalho, José Victor Cagini, Caio Gasbarro e Giulia Matteoni, orientados pelos técnicos Sergio Barbosa e Paula Rodrigues, e pelo mentor mirim Leonardo Vilalobos. Com o resultado, os Pandas se classificaram para a etapa nacional do torneio.

Batista Leme

A equipe Tigre, da Escola Estadual João Batista Leme, conquistou o 5º lugar no “Desafio do Robô”, 7º na classificação geral. Além disso, ficou em 2º lugar na lista de suplência para o Torneio Nacional. Vale destacar que o Batista foi a única escola pública que participou desse torneio. A equipe é formada pelos alunos Beatriz Dinelle, Beatriz Fontana dos Santos, Davi Furtado Pastro, Isabelly V. F. das Neves, João Gabriel B. Rodrigues, Kamila de Freitas Alves, Luís Felipe Penteado, Pedro Henrique B. C. Ozório, Raphael Breda, Yam Victor A. Maciel e Leonardo D. Priori (mentor mirim), além dos professores-técnicos Ana Paula de Freitas Nardelli, Sérgio Barbosa e Cristina Helena Ferri.

Técnico premiado

O técnico Sérgio Barbosa treina as duas equipes de Rio Claro e foi nomeado o melhor técnico do torneio.

A competição

No torneio, que reuniu 32 escolas do estado, diversos jurados avaliaram as equipes com vários critérios dentro de três pilares: Programação e desempenho do robô; Desenvolvimento de pesquisa e projeto apresentado, e Trabalho em equipe. Após a análise de todos estes aspectos, a equipe Koelle Pandas ficou com o título na classificação geral.

Soluções

A cada ano a FLL é marcada por um tema, que é proposto para que se encontrem soluções para problemas da sociedade. Neste ano, cada competidor é parte fundamental de uma comunidade em pleno desenvolvimento.