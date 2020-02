VÍDEO: Escola Chanceler aprova mais de 40 alunos nos vestibulares

Com os resultados dos vestibulares sendo divulgados, uma escola de Rio Claro tem motivos de sobra para comemorar e se orgulhar. Os alunos da Escola Estadual Chanceler Raul Fernandes somam mais de 40 aprovações no ano de 2020, registrando o recorde da história da instituição.

“Nós ficamos muito felizes, passou para nós uma sensação de dever cumprido. São três anos que a gente investe nos alunos, focando no projeto de vida destes jovens, investindo na excelência acadêmica. Este é o ano em que tivemos mais aprovações aqui na escola, então não há como descrever a sensação de felicidade”, comenta Marcelo Raimundo Pires, diretor do Chanceler.

O sucesso dos alunos do Chanceler passa por muitos fatores e um deles é a mudança do projeto da escola, feita há alguns anos, como explica o diretor: “Desde 2013 somos uma escola de ensino integral, abraçamos o programa da Secretaria Estadual de Educação e os resultados são cada vez melhores. Estamos no caminho certo e esperamos conseguir ainda mais colocar os jovens nas universidades”.

Um dos alunos da escola que se destacaram nos vestibulares foi Eduardo Lopes da Silva, que durante os estudos descobriu a paixão pela escrita e conseguiu a nota 920 na redação do Enem. “Vejo uma evolução nesses anos de Ensino Médio, passamos por todo um processo para aprimorar técnicas e dentro desse processo a gente acaba descobrindo outros gostos e se conhecendo melhor”, afirma o jovem, que conseguiu a vaga no curso de odontologia.

É claro que a vaga no vestibular é uma conquista pessoal, mas ela está longe de ser algo individual. Muitas pessoas estão envolvidas no processo para chegar à vaga e os estudantes reconhecem isso. A aluna Tamiris Oliveira destaca, inclusive, o papel do Chanceler na formação: “A escola foi muito importante, pois estamos o tempo todo focados para conseguir a vaga nos vestibulares e no que pretendemos fazer futuramente. Esses três anos no Chanceler são muito importantes para nos ajudar a seguir nesse foco e evoluir para chegar ao objetivo final”. Tamiris, que vai cursar jornalismo em 2020, ainda ressalta que dá sim para conseguir entrar na faculdade mesmo estudando no ensino público: “Vai muito do querer de cada aluno e do objetivo que cada um traça para a vida. Aqui, com a escola em período integral, tenho certeza de que isso ajudou muito na conquista de todos nós”.

Com a alegria e o alívio pela conquista da vaga, os sentimentos mudam rapidamente e se voltam para as perspectivas do futuro e dos próximos passos. “Às vezes a gente não acredita e parece que só vamos acreditar quando estivermos lá, dentro da faculdade, mas olhando para trás é uma sensação de alívio e felicidade por termos conseguido chegar onde queríamos”, comenta Ana Vitória Palotta, aprovada em Ciências Sociais. Quem também já olha para frente é a jovem Maiara de Jesus da Silva, que tem três cursos universitários como opção: “É uma coisa que batalhei bastante. Ainda não dá para saber muito o que esperar, mas as expectativas são as melhores sempre, para tudo sempre melhorar”.