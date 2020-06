Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro sob o comando do delegado Alexandre Socolowski estiveram em São Paulo para dar andamento a um caso que chamou a atenção em julho do ano passado: o assalto a um quiosque de venda de celulares dentro do Shopping Rio Claro.

Na ocasião, bandidos de cara limpa chegaram nos funcionários e primeiro se passaram por clientes que queriam ver os aparelhos. Na sequência eles anunciaram o assalto e mostraram as armas que estavam escondidas embaixo da roupa. Passava um pouco das 11h30 e havia movimento de pessoas que circulavam pelo Shopping. As vítimas então não reagiram e os criminosos levaram inúmeros aparelhos celulares e fugiram na sequência sem que a segurança notasse.

Tudo foi filmado por câmeras de segurança e as imagens ajudaram na identificação de um dos envolvidos que teve o mandado de prisão temporária expedido. Com o apoio do DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), as equipes de Rio Claro foram até a capital em busca de E.R.S.M, sexo masculino, 24 anos. Ele não foi localizado, porém durante as buscas novas provas importantes foram obtidas e permitirão que a Justiça determine agora a prisão preventiva. As investigações continuam para a identificação dos demais envolvidos.

RELEMBRE COMO FOI A AÇÃO NO VÍDEO