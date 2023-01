São Paulo – Escola de samba Vai-Vai no segundo dia de desfile das escolas de samba paulistanas do Grupo Especial (Divulgação/LigaSP)

Neste sábado (7), o Anhembi – sambódromo paulista – começa a receber os primeiros ensaios técnicos das 34 agremiações filiadas à Liga das Escolas de Samba de São Paulo para o Carnaval 2023, que ocorre nos dias 11, 17, 18 e 19 de fevereiro (grupo especial).

As escolas de samba Camisa Ver e Branco, Vai-Vai e Unidos de Vila Maria ensaiam esta noite. No domingo (9), apenas a escola Imperatriz da Pauliceia faz seu ensaio técnico. De quinta a domingo, até o dia 9 de fevereiro, 34 escolas de samba ensaiam e preparam seu espetáculo no sambódromo do Anhembi. São mais de 70 ensaios abertos ao público e com entrada gratuita.

Carnaval 2023 – Nos dias 11, 17, 18 e 19 de fevereiro, o sambódromo do Anhembi recebe os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo. A primeira das cinco noites de evento é para o desfile das agremiações do grupo de Acesso 2. As arquibancadas têm entrada gratuita no dia 11 de fevereiro.

Nos dias 17 e 18 de fevereiro, sexta-feira e sábado, é a vez das 14 escolas do grupo Especial desfilarem no palco do samba. No dia 19 de fevereiro, domingo, as oito agremiações do grupo de Acesso 1 completam o espetáculo.

O carnaval paulistano termina com o Desfile das Campeãs, no dia 25 de fevereiro. Os ingressos para o Carnaval SP 2023 estão à venda pelo site www.clubedoingresso.com/carnavalsp ou nas bilheterias físicas no Carioca Club, em Pinheiros, e na Galeria do Rock – Loja 255, no centro de São Paulo. Veja a ordem dos desfiles. https://ligasp.com.br/desfiles/