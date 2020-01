Encontro de surdos tem primeira edição nesta sexta no Shopping Rio Claro

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, a intérprete de Libras Gláucia Pereira convida para o primeiro encontro de surdos, que vai acontecer nesta sexta-feira (31) a partir das 19 horas no Shopping Rio Claro. Pessoas com outros tipos de deficiências, familiares, intérpretes de Libas e interessados são chamados a participar. Objetivo é promover integração e debater dificuldades, conforme explica o assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Meyer.