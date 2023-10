O modelo que por anos foi sinônimo de luxo no mercado brasileiro tem placa preta e é usado apenas em eventos

Apaixonado por carro, potência, motor e velocidade, o empresário Renato Ribeiro ‘Lemão’ adquiriu um novo carro: um Ford Galaxie 1979. O sedã de luxo fabricado no Brasil nas décadas de 60, 70 e 80 possui ar-condicionado e direção hidráulica. O Galaxie versão ‘LTD’ (Limited), considerado top de linha da época, tem alto desempenho e alto consumo também, faz em média 3 km/l na cidade. Não é à toa que seu tanque tem capacidade para 107 litros.

Tem motor V8 312 canadense do Ford Maverick, 199 CV de potência e ignição eletrônica. Atrelado à conforto e beleza, seu interior tem dois bancos inteiriços de tecido, câmbio automático de 3 marchas em cima na coluna, detalhes em madeira jacarandá no painel e portas, manivela para abrir o quebra vento e maçaneta interna cromada com abertura para cima.O teto é de vinil, tem uma mira no capô, quatro faróis na horizontal (os dois centrais pintados de amarelo), pisca alerta nas extremidades, grade do Galaxie 500 com frisos na horizontal, seis lanternas traseiras (segmentadas em três módulos cada lado), ré no para-choque, vidro traseiro expandido, porta malas de 400 litros e roda original aro 15. “Só colocamos uma tala 10 atrás para ficar mais agressivo”, afirma Vinícius Renato Ribeiro, filho do empresário.

O carro veio de Maringá e tem placa preta. Lemão comenta empolgado: “Eu estava à procura faziam alguns meses de um Galaxie, vi aqui na região e quase fechei com alguns carros aqui, mas na hora que eu vi esse anúncio eu falei ‘esse carro vai ser meu’, eu determinei”, relembra.

A compra deu certo e Renato veio com o carro rodando até Rio Claro, “foram 600 km de pura adrenalina e aventura”. Ele conta que na estrada pessoas passavam buzinando, acenando com a mão, filmando e tirando fotos. Garante que além do conforto, o ‘Galaxão’ não dá problemas, tem manutenção praticamente zero.

O modelo não é o primeiro adquirido pela família, Vinícius explica o porque da família voltar a ter o carro, já que é tão ‘gastão’: “O Galaxie é o carro mais incrível que a gente já teve, por incrível que pareça é o carro que nós mais gostamos devido à história que o carro tem, começou de 67 até 83, ele reinou no Brasil como o carro mais luxuoso. Esse é o maior carro produzido no Brasil com 5,33 metros de comprimento por dois de largura”.

Vinícius ainda comenta que o conforto do Galaxie é excepcional “parece uma nuvem” e diz que o carro chama a atenção por onde passa. Eles participaram recentemente de encontro de veículos antigos na região e o modelo da Ford foi um sucesso.

Renato admite ser apaixonado pelo ronco dos motores V8, confessa que às vezes dá a partida no Galaxie só pra ouvir o som dele. “Sentir o cheiro da gasolina também… a gente é viciado, não tem jeito” completa Vinícius rindo e o pai confirmando.