A crediarista Jocelayne Silva Monteiro de Souza, de 36 anos, está em casa, felizmente, após passar mais de um mês internada na Unimed de Rio Claro enfrentando as complicações da Covid-19.

“Fomos para a cidade de Campinas visitar a avó da minha esposa, que não estava bem de saúde, não sabíamos o que ela tinha ainda, ficamos um pouco lá, mas respeitando o distanciamento e o uso de máscara. Após alguns dias de piora, foi diagnosticada com a Covid-19, não resistiu e acabou falecendo, no mês de julho. E no dia do sepultamento, a Jocelayne começou a sentir-se mal”, conta Charles de Souza, marido da crediarista.

A rio-clarense foi até o hospital, onde recebeu cuidados e voltou para casa, no dia 22 de julho, mas fortes dores no pulmão fizeram com que Jocelayne voltasse para a unidade de saúde, onde recebeu as doses de azitromicina e ivermectina. “Quando fomos até o hospital, após passar pelos exames, foi visto que o pulmão dela estava limpo, recebeu o soro e voltou para casa. Alguns dias depois, seu estado de saúde piorou. Apresentava muita fraqueza, diarreia e, ao passar pelos exames novamente, foi constatado que seu pulmão já estava tomado pela Covid-19, foi quando aconteceu a internação imediata”, conta o marido.

Jocelayne ficou três dias no isolamento e em 1° de agosto foi encaminhada para a UTI, onde permaneceu até 3 de setembro. “Foram dias angustiantes, mas quando ela foi para o quarto, foi uma notícia maravilhosa”, fala o marido.

Em casa e se recuperando, a crediarista fala sobre o processo. “Foram dias difíceis, estou aqui por milagre de Deus com muita oração e fé de meus familiares e amigos e hoje em fase de reabilitação e recuperação com fisioterapia para reabilitar minhas funções motoras, sempre um dia após o outro, digo a todos que se cuidem e meus sinceros agradecimentos ao Hospital Unimed Rio Claro”, fala.

Em uma despedida emocionante, profissionais cantaram para a paciente. Familiares e amigos também marcaram presença na saída da unidade de saúde e foi impossível controlar as lágrimas de alegria.