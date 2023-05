Elas vieram de várias partes do Estado de São Paulo: Americana, Franca, Araraquara, Santa Bárbara d’Oeste e Arthur Nogueira. Algumas Kombis eram daqui de Rio Claro mesmo. Vans e carros também marcaram presença no evento.

O 2º Encontro de Kombis Home de Rio Claro reuniu veículos de várias cores e estilos, as casas sobre quatro rodas fizeram sucesso com os adultos e as crianças.

“Começamos o encontro às 14 horas do sábado (29), à noite fizemos um jantar comunitário e dormimos em 10 Kombis Home, uma Paraty Home e uma barraca no estacionamento do Habib’s. No domingo teve café da manhã também”, conta Leonora Favarim, uma das organizadoras do evento e proprietária da Kombi Miloca, que já foi matéria aqui no ShowCar.

No dia do evento aproximadamente 20 veículos ficaram estacionados na Av. 1 Jardim Claret, em frente à Ice by Nice e Spass, apoiadoras do evento. As Kombis se destacavam pela aparência, conforto e até tecnologia, uma delas tinha placa solar. Também teve artesanato, música com a dupla ‘Musical Duplo Sentido’ e sorteios de brindes entre os participantes.

O mecânico Reginaldo Reis e a cabeleireira Ana Fernandes, proprietários da Kombi Dona Florinda, também ajudaram a organizar o evento. Reginaldo conta que se apaixonou por Motor Home assistindo a um vídeo na internet, viu o anúncio de uma Kombi e, quando soube que ela estava à venda para ajudar no tratamento do pai do antigo proprietário, ficou comovido e a comprou.

O nome foi dado em homenagem à sua mãe, que se chama Florinda, mas Reginaldo explica: “ela não sabe ainda do nome, e nem sabe que eu tenho a Kombi, então quando eu falar pra ela será uma surpresa… acho que vai ser uma emoção grande pra ela”, revela, emocionado.

Ana explica que cada Kombi é batizada com um nome e ela conversa com a ‘Dona Florinda’ como se fosse uma pessoa da família, pede inclusive para ela não dar manutenção e proporcionar apenas alegrias. A Kombi é branca, mas tem a decoração em azul, “cada Kombi tem a sua cor, é a sua personalidade, a sua casinha”, explica. Ana relata empolgada as amizades que faz nos encontros, os adesivos colados no vidro do veículo revelam o número de amizades já feitas. Este ano ela e o esposo hospedaram um casal que veio do Chuy, Uruguai, se conheceram pelas redes sociais.

O casal Daniel Rocha e Milene Macedo viajou dois mil quilômetros no Corsa Home só para participar do evento: “A gente adora viajar, viajávamos de mochila, mas faltava conforto, como só tínhamos o carro, resolvemos usá-lo”, explica Daniel, que é taxista. Com o banco de trás do carro deitado, ele arma uma cama de casal e garante que dá pra dormir tranquilo, “é bem confortável”, comenta.

O Corsa ainda carrega um fogareiro para esquentar água para o chimarrão, mesinha com cadeira, e um maleiro para guardar comida e outras coisas. Uma pequena caixa d’água ainda foi instalada no teto do carro para o casal lavar louça e até tomar banho. Daniel tem um lema que carrega consigo: “vá com o que tem, faça como você pode, mas saia do lugar, da zona de conforto. Porque só não vai quem arruma uma desculpa”.

Musical Duplo Sentido

Família Favarim coma Kombi Miloca