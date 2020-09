A candidata a prefeita pelo MDB, Maria do Carmo Guilherme, está à frente dos adversários na mais recente pesquisa estimulada de intenção de voto encomendada pelo Jornal Cidade de Rio Claro ao instituto Statsol. A atual vereadora anunciou a candidatura com chapa junto ao PTB, com o candidato a vice-prefeito Alcir Russo, além do apoio do PSDB na coligação.

Maria do Carmo chega a 19,9% das intenções, acima da margem de erro de 5%, sobre o segundo colocado, Gustavo Perissinotto, que pontuou com 13,6%. O candidato do PSD tem como vice na chapa Rogério Guedes, do PSL. Integram a coligação os partidos Cidadania e PL. O atual prefeito João Teixeira Junior (DEM), o Juninho da Padaria, aparece logo em seguida com 13,2% das intenções. Seu partido coliga com o Progressistas, do vice Capitão Sossai, Podemos e Republicanos.

Fora da margem em comparação a Juninho, em quarto lugar aparece o médico Affonso Salati, com 3,4%. O candidato forma chapa pura do PSC com o vice Pastor Edmilson. O candidato do PDT, Delegado Nivaldo, aparece em quinto com 2,9% das intenções. A chapa do próprio partido tem como vice Geise Valente. O candidato João Guilherme, do PT, chega a 2% das intenções no cenário estimulado. Ele tem como vice Olga Salomão na chapa pura.

A professora Aldenir Cardoso, do PSOL Rio Claro, tem 1,8% das intenções. A chapa conta ainda com o candidato a vice-prefeito Henrique Bonaldo, do mesmo partido. E por último está a também professora Márcia Berbel, do PSB, com 1,6% das intenções. Na chapa há o candidato a vice-prefeito Carlinhos Klain, também da sigla.

No cenário estimulado da pesquisa JC/Statsol, os índices de ‘não sabe/não respondeu’ chega a 18,8% e o branco/nulo/ninguém está em 22,8%

Metodologia

Realizadas de forma presencial, pesquisas respeitaram protocolos

Para elaboração da lista de candidatos de todos os cenários da pesquisa em parceria com o instituto Statsol, o Jornal Cidade utilizou-se da manifestação dos próprios candidatos até o dia 16 de setembro, último dia em que puderam realizar suas convenções partidárias, totalizando oito postulantes.

No dia 20, data em que foi registrada a pesquisa na Justiça Eleitoral sob o número de código SP-04039/2020, foi realizada a consulta no portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ainda não havia nenhuma candidatura oficializada.

A pesquisa JC/Statsol foi realizada entre os dias 20 e 23 de setembro, com 545 pessoas em todas as regiões do município de Rio Claro, presencialmente em residências dos munícipes, respeitando distanciamento e protocolos de higiene para segurança dos munícipes e da equipe de entrevistadores. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.