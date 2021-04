Ovos de páscoa personalizados, de vários tamanhos e preços. E olhares ainda mais atentos com a higienização durante a produção em casa. É assim que microempreendedoras de Araras estão trabalhando nesta Páscoa – a segunda em meio à pandemia do novo coronavírus. E, apesar do cenário de crise, o resultado não poderia ser melhor: sucesso nas vendas.

Foi isso que constataram as empresárias Gabriella Medeiros Giorgetti, de 25 anos, e Paula Tumoli, de 24 anos. Quando lançaram os cardápios da Páscoa 2021, elas até ficaram apreensivas, com medo de não lucrarem. Afinal, mesmo que a data seja considerada a de mais movimento para o ramo confeiteiro, havia muitas incertezas devido à pandemia – que, até agora, não dá indícios de terminar.

O negócio de Paula Tumoli, a ‘Brigaderia Balloon’, no Jardim Luiza Maria, nasceu em 2020 após a empreendedora receber uma encomenda para uma festinha de um primo. O pedido reacendeu a paixão da jovem pela confeitaria.

“Já trabalhei nesse ramo por alguns anos, então pensei: Por que não conciliar o meu atual empreendimento (moda infantil) com a venda dos brigadeiros?”, contou ela à reportagem do Jornal Cidade.

Paula disse que, no começo, o objetivo era, apenas, ter uma renda extra. Contudo, segundo ela, dois fatores foram decisivos para o empreendimento crescer e se tornar algo mais permanente.

“Primeiro, foi um sucesso logo de cara, com brigadeiros esgotados todos os dias. Segundo, a pandemia chegou logo em seguida, e tive de fechar as portas da minha loja infantil. Vi as vendas despencarem por conta de medos e incertezas iniciais. Mas, ao mesmo tempo, com as pessoas tendo que ficar em casa, a procura e as vendas no ramo alimentício aumentaram ainda mais no sistema delivery”, explicou ela.

Paula começou apenas com brigadeiros. Três sabores em tamanho de festa infantil mesmo. Hoje, já aumentou. Tem oito sabores no cardápio, variações gourmet e diversas opções de presente. Ela também trabalha com brownie, sobremesas tamanho família, doces na taça, doces low carb e zero açúcar, além das linhas especiais para datas comemorativas.

Para ela, a Páscoa 2021 surpreendeu as expectativas, tanto que já esgotaram os pedidos, senão vai acabar não dando conta de fazer as entregas até o domingo de Páscoa.

“Confesso que estava bem apreensiva, mas como já sabemos, o costume de deixar as coisas para a última hora é a marca registrada do brasileiro e, no fim do último dia de pedidos, minha meta foi alcançada, mesmo com todos os empecilhos. Fiz, além das opções clássicas, uma linha premium com opções de presentes especiais. Também nos reinventamos ao aumentar as opções de produtos no cardápio, oferecendo uma grande variedade de valores, sabores e sempre com ingredientes de qualidade”, afirmou.

A microempresária Gabriella Medeiros Giorgetti também trabalha com a confecção de forma artesanal e está no mercado há três anos com a ‘Delícias da Gabi’, no Jardim Maria Rosa. Ela contou que, neste ano, foi surpreendida. Lançou o cardápio e, logo, os pedidos já se esgotaram.

“No ano passado, notamos que foi bem mais fraco. O pessoal ficou com medo. Era uma situação nova e é normal ter segurado um pouco tanto a questão financeira como a social, evitando contatos. No decorrer do ano essas duas questões foram melhorando. E, neste ano, logo quando lançamos o cardápio, fiquei com medo sim de que pudesse não ser tão bom quanto o esperado, mas graças a Deus, superou as expectativas”, disse.

Gabi descreveu, como sucesso nas vendas, o cardápio que montou e que costuma agradar todos os públicos. “Abrimos um leque enorme de sabores e buscamos o que não se via muito em anos passados. Neste ano temos os brigadeiros gourmet, coelhinhos e cenourinhas de chocolates recheados e ovos no pote, opção linda, e mini ovinhos de colher. Também buscamos atingir todas as pessoas. Há uma variação bacana de valores para que todos pudessem ter um chocolate de qualidade em casa”, falou.

Uma questão primordial para quem trabalha com alimentação e que ganhou ainda mais força agora, na pandemia, é a higienização. Gabi conta que, desde o início do negócio, sempre foi muito cautelosa na cozinha.

“Depois que a pandemia chegou então, é máscara e álcool em gel direto. Até mesmo nas entregas, limpamos a máquina de cartão a cada entrega, colocamos o dinheiro do troco em um saquinho plástico. Tenho que me cuidar e cuidar do meu cliente”, enfatizou.