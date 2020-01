Elektro oferece 61 vagas de estágio em Rio Claro e demais cidades

A concessionária Elektro, empresa do Grupo Neoenergia, abre nesta terça-feira (28) as inscrições para o Programa de Estágio 2020.

São 61 vagas para o nível superior, distribuídas em 15 cidades do interior de São Paulo e do litoral do estado (Rio Claro, Limeira, Campinas, Atibaia, São Luiz do Paraitinga, Franco da Rocha, Guarujá, Itanhaém, Teodoro Sampaio, Votuporanga, Andradina, Dracena, Registro,Tatuí e Itapeva).

Inscrições

As oportunidades são para alunos com conclusão do curso prevista entre julho de 2021 e dezembro de 2022. As inscrições podem ser feitas pelo site http://bit.ly/estagioneoenergia2020 até o dia 28 de fevereiro. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio e benefícios compatíveis com o mercado.

O Grupo Neoenergia também oferece oportunidades para universitários nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, totalizando mais de 200 vagas. Em 2019, o Grupo contratou 390 estudantes.