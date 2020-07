LUCA CASTILHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se reúnem novamente para uma live inédita. Em formato acústico, os artistas nordestinos apresentam o projeto “O Grande Encontro” em um teatro no Rio de Janeiro neste domingo (5), às 16h, com transmissão no YouTube e no canal 500 na Claro TV.



No show, os músicos vão interpretar sucessos das respectivas carreiras, como “Anunciação”, “Táxi Lunar”, “Caravana”, “Ciranda da Rosa Vermelha”, “Bicho Maluco Beleza”, “Tomara” e “Eternas Ondas”. O trio vai ser acompanhado pelos músicos Paulo Rafael e Marcos Arcanjo. No encerramento da live está programado uma homenagem ao compositor pernambucano Carlos Fernando.



“A minha expectativa é a melhor possível. Participo com o coração cheio de alegria. Adoro somar no palco com esses dois grandes artistas e amigos de uma vida inteira. Tenho muito orgulho da nossa amizade e da trajetória que traçamos até aqui”, diz Geraldo Azevedo, em entrevista ao F5.

A cantora paraibana Elba Ramalho diz estar animada com o show virtual e que tem feito muitas orações durante a quarentena para confortar as famílias e pedir a cura dos enfermos. “Cantar sempre é bom. Cantar ao lado de amigos é melhor ainda. Desde o início da pandemia os fãs cobravam muito uma live do ‘Grande Encontro’. Chegou a hora!”



“Esse formato de live é muito solitário, sinto falta do calor do público, mas tem uma importância enorme. Hoje esse é o único caminho possível para levarmos a nossa arte até as pessoas. Poder alegrar um pouco a vida dos brasileiros em meio a essa pandemia é um privilégio”, comenta Geraldo, que passa a quarentena ao lado da companheira, em uma casa na serra do Rio de Janeiro. “Não lembro de ter estado tanto tempo longe dos palcos. É um momento de muita reflexão, de estudo e de composição”, completa.

O projeto “O Grande Encontro” voltou a acontecer há quatro anos e, desde então, rodou pelo Brasil inteiro. Apesar de virtualmente, Elba Ramalho celebra o contato com os fãs. “É gratificante ver famílias inteiras em nossos espetáculos, mas é importante que ‘O Grande Encontro’ também se comunique por meio das transmissões online”, conclui.

“O GRANDE ENCONTRO” COM ALCEU VALENÇA, ELBA RAMALHO E GERALDO AZEVEDO

Quando: 5/7, às 16h

Onde: No YouTube e no canal 500 para assinantes da Claro TV